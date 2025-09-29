Çok Bulutlu 19.7ºC Ankara
TRT Haber 29.09.2025 09:55

17 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Orta ve Batı Karadeniz, Kıyı Ege ile Marmara'da beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 17 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

17 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Konya, Aksaray, Nevşehir, Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir ve Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, yurdun kuzeybatı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bardın, Yalova, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

