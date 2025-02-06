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Türkiye
TRT Haber 06.02.2025 06:31

17 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli rüzgar ve kar yağışına dikkat

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle 17 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

17 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli rüzgar ve kar yağışına dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, sabah saatlerinden itibaren Şırnak’ın doğusu ve Hakkari’de, öğleye kadar Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında, akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusunda etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa’da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (5-10 cm, 200-300 metre rakım üzeri yükseklerinde 20 cm üzeri) olması bekleniyor.

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Rüzgarın, öğle saatlerinden sonra Antalya’da, akşam saatlerinden sonra Mersin’in kuzey ve batısında, gece saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinin kuzey kesimleri ile Hatay’ın Arsuz ilçesinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerde 90 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar beklenen Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, kuvvetli kar yağışı beklenen Bursa, Hakkari, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Yalova ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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