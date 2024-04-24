17 il için 'sarı' uyarı: Fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu’nun batısı, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Bolu çevrelerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) bekleniyor.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Toz taşınımı uyarısı

Ayrıca bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı da bekleniyor.

Sıcaklıklar artmaya devam edecek

Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre; yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi ve hafta boyunca; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise 10 ila 15 derece üzerine çıkması bekleniyor.