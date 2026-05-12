TRT Haber 12.05.2026 12:26

16 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne'nin kuzeyi ve Kırklareli çevresinde beklenen yerel kuvvetli yağış nedeniyle 16 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, öğle saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Edirne, Kastamonu, Kırklareli, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Kırıkkale ve Karabük için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Yetkililer, yağış nedeniyle oluşabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

