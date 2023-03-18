Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi 13:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
150 aracın mahsur kaldığı otoparka sel böyle girdi
Şanlıurfa'da sel nedeniyle caddeleri, evleri ve otoparkları su bastı. Evlerdeki su tahliye çalışmaları devam ederken, 150 aracın mahsur kaldığı Arkeoloji Müzesi'nin kapalı otoparkında su baskını anlarının görüntüleri ortaya çıktı.
Sel yaşanan Şanlıurfa'nın farklı bölgelerinde su tahliye ve temizlik çalışmaları 24 saat boyunca devam ediyor.
Ekipler,canhıraş evlerdeki su tahliye çalışmalarını yürütüyor.
Caddelerin ve evlerin yanı sıra su basan Arkeoloji Müzesi'nin kapalı otoparkındaki araçlar da tahliye edilmişti.
150 aracın su altında kaldığı otoparka sel baskını anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.
Son Haberler
- 15:21
- 15:02
- 14:45
- 14:32
- 14:27
Sıradaki Haber
Kirayı 800 liradan 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz