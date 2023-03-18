Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kirayı 800 liradan 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı
[Fotoğraf: Getty (Temsili)]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinin kirasını 800 liradan 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı.
İsmetpaşa Mahallesi'nde 4 yıl önce Aynur K, Emin Ç'nin evini kiraladı. Emin Ç, kira bedelini bu yıl 800 liradan 5 bin liraya yükseltmek istedi.
Aynur K, ev sahibiyle fiyat konusunda anlaşamayınca durumu polise bildirdi.
Ekipler, şikayet üzerine ev sahibi Emin Ç'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Adana
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