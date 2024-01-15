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Türkiye
DHA 15.01.2024 15:24

15 yaşındaki çocuk kendisine şaka yapan arkadaşını öldürdü

Gaziantep'te 15 yaşındaki S.S.Ç., kendisine şaka yapan arkadaşı 18 yaşındaki Mehmet Şerif Şahin'i bıçaklayarak öldürdü.

15 yaşındaki çocuk kendisine şaka yapan arkadaşını öldürdü
[Fotograf: DHA]

Tekstilkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Şerif Şahin, arkadaşı S.S.Ç. ile şakalaştığı sırada tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.S.Ç., yanındaki bıçak ile Mehmet Şerif Şahin'i yaraladı. Şahin'i kanla içinde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Şahin'i Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahin, burada kurtarılamadı.

Cenaze otopsi sonrası ailesine teslim edilirken, şüpheli suç aleti ile yakalandı.

Soruşturma sürüyor. 

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