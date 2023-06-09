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Türkiye
AA 09.06.2023 15:07

1,4 tonluk boğa ikinci el otomobil fiyatına alıcısını bekliyor

Düzce'de besi çiftliğinde yetiştirilen 1 ton 400 kilo ağırlığındaki boğanın fiyatı ikinci el otomobiller ile yarışıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Düzce'de hazırlıklar başladı.

1,4 tonluk boğa ikinci el otomobil fiyatına alıcısını bekliyor

Kurban kesmek isteyen vatandaşlar besi çiftçiliklerine ya da canlı hayvan pazarlarına gidiyor.

Kentte faaliyet gösteren bir besi çiftliğinde de büyük emeklerle yetiştirilen 2 yaşındaki boğa satışa çıktı.

1,4 tonluk boğa ikinci el otomobil fiyatına alıcısını bekliyor

250 bin TL'den satışta

Kral'ın 2 yaşını doldurduğunu anlatan Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, şöyle konuştu:

"İşletmemizde dünya şampiyonu bir boğanın yavrusu olan ve boğamızı görüyoruz. Bu boğamız 24 aylık, 2 yaşını doldurmuş bir boğa. Kurbanlık vasıflarını yaş itibariyle taşıyan bir boğa. Şu an Düzce’mizin belki de Türkiye'nin rekoru diyebileceğimiz bir ağırlıkta, bin 400 kilo civarlarında. Bu performanstaki boğamızda yüzde 60’lık et performansı bekleriz.

850 kiloya yakın bir et çıkacağını düşündünüz bir boğamız. Bu bir anlamda hem hobi göz zevkinizi tatmin ediyor. Hem de piyasaya güzel bir et sunuyor. Almak isteyenler için de satışta olan bir boğamız, alıcılarını bekliyoruz. 250 bin TL’den satışta, zaten et karşılığına baktığımızda da kurban rayiçlerinde bir boğamız."

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Düzce Kurban Bayramı
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