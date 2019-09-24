13 terörist etkisiz hale getirildi24 Eylül 2019 Salı 12:57 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 16:16
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgelerine düzenlenen operasyonlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içinde
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında hava destekli operasyon yapıldığı belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince yapılan operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Hava harekatı neticesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Hakkâri kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2019
Kaynak: DHA / TRT Haber