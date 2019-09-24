İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında hava destekli operasyon yapıldığı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince yapılan operasyonda, kış hazırlıkları içerisindeki 7 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatı neticesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkâri kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2019

Kaynak: DHA / TRT Haber