Puslu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 23.01.2026 06:17

13 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 13 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

13 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm Yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı olması bekleniyor. 

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Kuvvetli kar yağışı beklenen, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Tunceli, Batman ve Şırnak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi sürüyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

ETİKETLER
Kar Yağışı Meteoroloji
Sıradaki Haber
İzmir'de hafif ticari araca çarpan tır viyadükten düştü: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:11
Ani kar erimeleri Karadeniz'de taşkın ve heyelanları tetikliyor
13:09
İşgalci İsrail ordusu 4 gün süren saldırıların ardından El Halil kentinin güneyinden çekildi
13:08
Türkiye zeytinyağı üretiminde dünya ikincisi
13:07
İngiltere'de aspirin krizi: Kıtlık yaşanıyor, ihracat yasaklandı
13:04
Türkiye'deki fiber internet abone sayısı 9,3 milyona yaklaştı
12:58
İstanbul'da 2025'te yaklaşık 145 bin düğün yapıldı
Bitlis'te toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Bitlis'te toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
FOTO FOKUS
Çip yarışında Türkiye kritik eşikte
Çip yarışında Türkiye kritik eşikte
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ