İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Çevrimiçi Yasa Dışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, internette bahis oynattığı belirlenen bir siteyi takibe aldı.

Siteyle bağlantılı bahis oyuncularının para yatırdığı banka hesapları üzerinde yapılan incelemede, 12 milyon 636 bin 476 lira suç geliri elde edildiği tespit edildi.

Bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.