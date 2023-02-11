Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi 11:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
125 saat sonra kurtarıldı... Madenciler birbirine sarılarak sevinç yaşadı
Adıyaman'da 7 katlı binanın enkazında kalan Sadık Tunç, 125 saat sonra kurtarıldı. Madencilerden oluşan kurtarma ekipleri ise birbirlerine sarılarak Tunç'u sağ kurtarmanın sevincini yaşadı.
Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sitesi'nde 7 katlı binanın enkazından gelen ses üzerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) arama kurtarma ekipleri, harekete geçti.
Ekipler yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda Sadık Tunç'a ulaştı. Sağ olarak enkazdan çıkarılan Sadık Tunç 125 saat sonra ilk kez gün ışığı gördü.
Kurtarıldıktan sonra ilk olarak çocuklarını soran Sadık Tunç, çocuklarının da hayatta olduğunu öğrendikten sonra şaşkın bir halde etrafa bakındı.
Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken,madencilerden oluşan kurtarma ekipleri ise birbirlerine sarılarak Tunç'u sağ kurtarmanın sevincini yaşadı.
Tunç'un yakınları ve vatandaşlar ise tekbir getirerek sağ kurtarılan Sadık Tunç'u ambulansa taşıdı.
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