Haber Giriş: Kaynak: AA
105 bin lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da bir otomobilde yapılan aramada 30 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince D-100 kara yolunda yapılan kontrollerde şüphelenerek durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Otomobilde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 105 bin lira olduğu değerlendirilen 30 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu bulundu.
Olayla ilgili olarak araçta bulunan Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçak cep telefonu gümrük kaçağı cep telefonu cep telefonu kaçakçılığı Bolu İl Emniyet MüdürlüğüSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 13:31
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