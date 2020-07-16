Nizip Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, filyasyon çalışmaları kapsamında dün itibarıyla 11 hanede yaşayan 51 kişi hakkında karantina kararı verildi.

Hıfzıssıhha Kurulu kararınca söz konusu evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı asıldı, güvenlik şeridi çekildi.

31 kişinin karantina uygulaması sona erdi

Öte yandan, 8 hanede yaşayan 31 kişinin karantina uygulaması da sona erdi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Nizip'te halen 113 evde 461 kişi karantina altında bulunuyor. Normalleşme süreci kapsamında kendinizin ve ailenizin sağlığı için lütfen sosyal mesafe kurallarına en az 1,5 metre, 3-4 adım ve hijyen kurallarına uyunuz. Sevdiklerinizi korumak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen göstermeniz büyük önem arz etmektedir."