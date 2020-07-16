Haber Giriş: Kaynak: DHA
Yolda kalan sürücünün aracını trafik polisi iterek yardım etti
[Fotoğraf: DHA]
Bursa’da bir polis memurunun, trafik ışıklarında arızalanan otomobili yardım amaçlı ittiği anlara ait görüntü kameralara yansıdı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi’ndeki kavşaktaki trafik ışıklarında kırmızıda duran otomobil arıza yaptı.
Otomobil sürücüsünün yardımına da kavşakta görevli trafik polisi koştu. Polis memuru, otomobili iterek sürücünün aracı çalıştırmasına yardımcı oldu.
Otomobil, yoluna devam ederken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedlilip sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede ilgi gördü.
Etiketler: trafik polisi bursa haberSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 14:26
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