İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında durdurduğu bir otobüste arama yaptı.

Ekipler, aramada avlanması ve beslenmesi yasak olan 1000 saka kuşu buldu.

Sakaları taşıyan yolcu, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheliye 1 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, kuşları doğaya saldı.