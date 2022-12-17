Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 19:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmit Körfezi alg patlamasıyla kahverengiye büründü
[Fotograf: DHA]
İzmit Körfezi'nin bir bölümü, alg çoğalmasıyla kahverengiye büründü. Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, renk değişiminin doğrudan zararı olmadığını, şiddetli rüzgar sonrası durgun havalarda oluştuğunu açıkladı.
İzmit Körfezi marina bölgesinde yaşanan alg patlaması nedeniyle kıyıya yakın bölümlerde denizin rengi, kahverengiye dönüştü.
[Fotoğraf: DHA]
Yıllardır bölgede balık tutanlar, havadaki ani ısı değişikliklerinde zaman zaman böyle manzaralarla karşılaştıklarını söyledi.
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül ise konuyla ilgili şunları söyledi:
"Şiddetli rüzgarların ardından durgun havalar oluştuğunda aşırı alg çoğalması meydana geliyor. Birçoğunun doğrudan zararı yoktur. Görsel ve koku kirliliği oluşturur. Yaklaşık 1 hafta- 10 içerisinde dibe çöker ve daha sonra da dipte parçalanırlar. Parçalanırken oksijen tüketeceği için ekosistem için iyi bir oluşum değildir.”
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Kocaeli
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