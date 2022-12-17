Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Ekipler alevleri kontrol altına alırken, araç kullanılamaz hale geldi.
Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı.
Durumu fark eden sürücü araçtan inerek yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye görevlilerince yapılan incelemede elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.
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