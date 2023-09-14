Açık 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 14.09.2023 09:02

10 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak, cep telefonundan ulaştıkları şahısları 10 milyon TL dolandıran 9 kişilik şebeke İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonla çökertildi.

10 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Gelen şikayetler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık faaliyetinde bulunan bir şebekeyi takibe aldı.

İstanbul ve Balıkesir’de birçok şahsı dolandıran şebekenin, telefonla irtibat kurdukları kişileri, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak tehdit yoluyla para isteyerek ya da şahısların sim kartlarını kopyalayarak mobil bankacılık üzerinden kendi hesaplarına para aktardıkları tespit edildi.

Ardından 11 Eylül'de operasyon düzenleyen polis ekipleri şebeke üyesi 8 kişiyi İstanbul’daki çeşitli adreslerde gözaltına aldı.

Bursa’da yaşayan şebeke üyesi E.K. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak İstanbul’a sevk edildi.

ETİKETLER
Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Cenazeye giderken kaza yaptılar: 10 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:23
İran ile İsrail arasında suikast tehdidi krizi
10:21
Madendeki göçükte yaralanan 2 işçi daha taburcu edildi
10:14
Fas’ta 4,8 büyüklüğünde deprem
10:18
Kayıp ekonomist Berzeg'e ulaşılması için su depoları boşaltıldı
10:07
Borsa güne yükselişle başladı
10:06
Brent petrolün varil fiyatı 92,50 dolar
Eylül ayının ortasında erik ağacı çiçek açtı
Eylül ayının ortasında erik ağacı çiçek açtı
FOTO FOKUS
Libya'da selin etkisi havadan görüntülendi
Libya'da selin etkisi havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ