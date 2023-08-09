Parçalı Bulutlu 31ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.08.2023 11:15

10 kişinin öldüğü binanın mühendisine 22 yıl 6 ay hapis istendi

Adana'da 14 katlı Belük Apartmanı'nın depremde yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan inşaat mühendisi hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

10 kişinin öldüğü binanın mühendisine 22 yıl 6 ay hapis istendi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Depremlerde yıkılan Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Belük Apartmanı'nın inşaat mühendisi Abdullah Yeldan hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, binanın inşa edildiği alanın incelendiği, yapının yıkılmasında zemin kaynaklı neden bulunmadığı bilgisi yer aldı.

Beton ve çelik numunelerinin analizlerine yer verilen raporda, "Yapıdan alınan beton ve çelik numunelerinin, binanın yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı belirlenmiştir" denildi.

'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçu

Sanığın, depremde 10 kişinin öldüğü apartmanın kusurlu imalatından sorumlu olduğu anlatılan iddianamede, şunlar yer aldı:

"Apartmana ilişkin görsel ve deneysel olarak tespit edilen teknik yetersizlikler bulunduğu, hem uygulama sorumluluğunu üstlenen hem de teknik uygulama sorumlusu olan Abdullah Yeldan'ın işin bitimine kadar gerek malzeme gerekse de işçilik yönünden Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) uygun hareket etmekle yükümlü olduğu, sanığın ise denetim görevini yerine getirmediği anlaşılmıştır. Binada kullanılan betonun yapım tarihindeki standartları içermediği, yetersizlikler olduğu, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

Farklı projelerini örnek göstererek kendini savunmuştu

Depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında inşaat mühendisi Abdullah Yeldan 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Yeldan savcılıkta, farklı projelerini örnek göstererek kendini savunmuş, "Kaç torba çimento, ne kadar demir konulacağını hesaplar ona göre projeyi uygulardım. Bütün hesaplamaları ben yaptım. Zaten bina ikinci depremde yıkılmıştır. Birinci depremde boşaltılmasına rağmen eşyalarını almak için yeniden içeriye giren vatandaşlar enkaz altında kalmış. Başka yapmış olduğum, projesi ve uygulaması bana ait olan binalarda çatlak dahi bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye ifade vermişti.

ETİKETLER
Adana Deprem
Sıradaki Haber
Tuzla'da kentsel dönüşüm 10 farklı proje seçeneğiyle başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:05
Kurtulmuş: Türkiye kendi eksenini tahkim etmek mecburiyetinde
12:56
Firmalara e-ticaret ve e-ihracat eğitim desteği
12:53
Bakan Yumaklı: TMO silosundaki patlamada etkilenen ürün 15 bin ton
12:28
Kuzey İrlanda'da yanlışlıkla tüm polis ve personelin isimleri paylaşıldı
12:21
İngiliz ekonomisi 2024 sonunda yüzde 60 riskle resesyona girebilir
12:18
Buzulların neden olduğu seller 15 milyon kişi tehdit ediyor
Yerli uzaktan kumandalı mayın imha cihazı yabancı ülkelerin radarına girdi
Yerli uzaktan kumandalı mayın imha cihazı yabancı ülkelerin radarına girdi
FOTO FOKUS
Esenyurt'ta kamyonun iş yerine çarpma anı kamerada
Esenyurt'ta kamyonun iş yerine çarpma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ