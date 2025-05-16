10 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Güney Ege'de, öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege ile Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat), İzmir, Aydın ve Muğla illerinin batı ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) bekleniyor.

Gece saatlerinde Güney Ege'de, yarın sabah diğer bölgelerde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.