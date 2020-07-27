Haber Giriş: Kaynak: AA
1 ton 170 kilogramlık 'Botan' 23 bin liradan alıcısını bekliyor
[Fotoğraf: AA]
Ardahanlı besici Tugay Cansızlar'ın, "Botan" ismini verdiği 1 ton 170 kilogramlık kurbanlık boğa, hayvan pazarının ilgi odağı oldu.
Kent merkezinde besicilik yapan Tugay Cansızlar'ın, daha önce başkasından satın aldığı boğa, 1 ton 170 kilograma ulaştı.
Ardahan Hayvan Pazarı'nda 23 bin liradan satışa sunulan Botan'ı görmeye gelenler, şaşkınlık yaşayarak, fotoğraf çektiriyor.
"Hayvan pazarının en kaba boğası bizde"
Hayvan pazarında Botan ağırlığında kurbanlık göremediklerini ifade eden Tugay Cansızlar, "Şu an görünen bu irilikte hayvan yok. Bugün hayvan pazarının en kaba boğası bizde. Çünkü alıcılardan aldığımız bilgi bunun dışında iri olan boğa yok. Hayırlısıyla alıcısının gelmesini bekliyoruz. On numara bir kurbanlık" dedi.
Etiketler: kurbanlık dana kurban bayramı Ardahan hayvan pazarıSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:58
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