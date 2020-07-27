Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Aybastı ilçesi Armutlu Mahallesi'nde yapılan testler sonucunda yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarına rastlandığı ve ev karantinasında olanların olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla, Aybastı ilçesi Armutlu Mahallesi Dereköy Küme Evleri mevkisinde karantina uygulaması yapılarak giriş ve çıkışların kapatıldığı açıklandı.