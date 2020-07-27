Haber Giriş: Kaynak: İHA
Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA]
Ordu'nun Aybastı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantinaya alındı.
Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Aybastı ilçesi Armutlu Mahallesi'nde yapılan testler sonucunda yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarına rastlandığı ve ev karantinasında olanların olduğu ifade edildi.
Bu kapsamda, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla, Aybastı ilçesi Armutlu Mahallesi Dereköy Küme Evleri mevkisinde karantina uygulaması yapılarak giriş ve çıkışların kapatıldığı açıklandı.
Etiketler: Ordu koronavirüs koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:09
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