İnsan sağlığına tehdit oluşturmaması için İstanbul'da midye avı için belirlenen dört yer bulunuyor. Bu alanlar dışında yapılan avlanmalara yönelik ise denetimler devam ediyor.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Zabıtası ekipleri koordineli şekilde İstanbul Boğazı'nda denetim gerçekleştirdi.

Tekneler tek tek arandı

Cankurtaran sahilinden başlayan denetimlerde denizde bekleyen tekneler tek tek denetlerek kaçak avcılık yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

Denetim sırasında gelen ihbarları da değerlendiren ekipler ihbar yapılan noktaya yöneldi.

Sarıyer Yeniköy sahilinde karadan kaçak midye avcılığı yaptıkları tespit edilen kişilere hızla müdahale edildi.

Kaçakçıların denize bıraktığı çuvallar sudan çıkarıldı. Çuval içinde canlı olduğu belirlenen midyeler tekrar denize bırakıldı.

30 bin 700 lira idari para cezası uygulandı

Denetim kapsamında 8 kişiye toplam 30 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetim sırasında 1 adet kompresör ve 1 adet jeneratöre el konuldu.

"Midyenin çıkarıldığı yer çok önemli"

Denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, şunları söyledi:

"İstanbul 661 kilometrelik kıyı şeridiyle balıkçılık ve su ürünleri konusunda Türkiye'nin en önemli kentlerinden bir tanesi. 15 Nisan ve 1 Eylül arası balıkçılık faaliyetleri yasak. Bunun yanında biz kaçak midyeyle ilgili denetimlerimizi de sıklaştırmış vaziyetteyiz. Midye denetimi neden çok önemli? Çünkü midyenin çıkarıldığı yer çok önemli. Bir yerden midye çıkarılması için biz orayı 6 ay sürekli olarak izlemeye alıyoruz. Sudan ve midyeden analiz alarak insan sağlığına tehlikesi olup olmadığına bakıyoruz. Değerlendirildikten sonra orayı midye avcılığına açıyoruz. Sadece o bölgede midye avlanmasına izin veriyoruz. Kirliliğin çok olduğu yerlerde avlanan midye insan sağlığı açısından risk oluşturuyor. Hem metal hem de mikrobiyolojik yönden."

"2020 yılının başından beri 42 bin ton kaçak midyeye el konuldu"

2020 yılının başından itibaren yaklaşık olarak 42 bin ton kaçak midyeye el konulduğunu ifade eden Karaca, şöyle konuştu:

"İadesi mümkünse yani canlıysa denize bırakıldı, mümkün olmayanlar ise imha edildi. Yeni kanunun bize getirdiği yetkiyle 20 adet tekneye el koyduk ve mülkiyetlerini kamuya geçirdik. Bakıyoruz şu an daha çok karavan avlanmaya yöneldiler. Sadece teknelere el koymuyoruz. Jeneratör, kompresör gibi cihazlara da el koyuyoruz. Gelen bütün ihbarları değerlendiriyoruz. Ocak ayından bu yana ihbar ve şikayet azaldı.

İstanbul'da biz dört noktaya midye yönünden izin veriyoruz. Dört noktada avlama serbest. Oralardan da belli aralıklarla numuneler alınıyor. Yasa dışı avcılık yapanlara 1700 ile 5 bin TL arasında idari para cezası uygulanıyor. Bugün yapılan denetimde 30 bin 700 liralık idari para cezası uygulandı. Ayrıca jeneratör ve kompresör gibi bazı hava araçlarına el konuldu. Hem karadan hem de denizden denetimler gerçekleştiriyoruz."