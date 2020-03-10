Porsuk Mahallesi'nde besicilik yapan Fahri Baylan, "Şampiyon" isimli boğasını 23 bin liraya Çarşamba Hayvan Pazarı'nda satışa sundu.

Baylan, boğasının 1 ton 100 kilo olduğuna işaret ederek, "Hayvanlarımı kendim yetiştiriyorum. Yemin pahalı olması dışında bir sıkıntımız yok. Boğam, Porsuk'un şampiyonu. Şampiyon'dan 550 kilogram et çıkar" dedi.