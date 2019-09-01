İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, '1 Eylül Dünya Barış Günü' dolayısıyla, Türkiye genelinde 40 ilde düzenlenen 60 etkinliğe toplam 16 bin 755 kişi katıldı.

Açıklamada, bir ilde gerçekleştirilen basın açıklamasında 3 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Etkinlikler kapsamında yapılan açık hava toplantılarına Diyarbakır'da 5 bin kişi, İstanbul'da 2 bin 800 kişi, İzmir'de 2 bin kişi, Van'da bin 400 kişi, Ankara'da 500 kişi, Hakkari'de 200 kişi, Mardin'de 200 kişi, Tunceli'de 130 kişi, Ağrı'da 100 kişi katılmıştır. Etkinlikler kapsamında, bir ilde düzenlenen basın açıklamasında 3 kişi yakalanmıştır. Diğer illerde gerçekleştirilen etkinlikler olaysız bir şekilde sona ermiştir."

Kaynak: DHA