Türkiye
Antalya'da tur midibüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı: 13 yaralı
01 Eylül 2019 Pazar 21:27 - Son Güncelleme 01 Eylül 2019 Pazar 21:41
Antalya Manavgat'ta yolcu otobüsü ile turistleri taşıyan tur midibüsü çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesi D 400 Karayolunda yolcu otobüsü ile tursitleri taşıyan tur midibüsü Evrenseki Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 4'ü turist 13 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: TRT Haber
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.