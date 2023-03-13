Adıyaman'ın Tut ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Fatma Güleç, 6 Şubat'ta yaşanan depremler sırasında İzmit’teki kızının evine ziyarete gitmişti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin Adıyaman'ı da etkilediğini duyar duymaz, yıllarca mevsimlik işçilikten kazandıklarıyla yaptığı evini sordu: Evime bir şey oldu mu?

Güleç'in evi yıkılacaklar arasındaydı, ancak çocukları üzülmesin diye son ana kadar bu gerçeği gizledi. Nihayet bir ay sonra memleketine dönüp evi ile ilgili durumu öğrendi.

Ömrünün geçtiği sokakları tanıyamadı

Arabanın camından baktığı sokaklar, tüm ömrünü geçirdiği Adıyaman’ın Tut ilçesi. Ancak ezbere bildiği sokakları tanımakta zorluk çekti. Yıkılan binalar, hafriyat kamyonları, iş makineleri ilçenin tüm sokaklarında.

Çok hasar almasa da çevresindeki ağır hasarlı binalar ve zemin yapısından dolayı Güleç'in evi yıkılacak. Yuvasına son bir kez gözyaşları içinde bakan Fatma Güleç, evin odalarını gezdi, resimlerini topladı. Artık bu eve dair sadece anıları kalacak.

Tek tesellisi ailesinden kimsenin zarar görmemiş olması

Mahallesinde yıkılan evleri izlerken tek tesellisi ise, ailesinden kimsenin zarar görmemesi ve devletinin onu sahipsiz bırakmayacağına olan inancı oldu.

Kamera: Uğur Bulut