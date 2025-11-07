Türk Haber Ajansları Birliğinin Genel Kurulu Kazakistan’da toplandı

Kazakistan’ın Qazcontent Devlet Medya Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ayna Zadabek’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) Yönetim Kurulu Üyesi Fuad Gadilli, Kırgızistan Milli Haber Ajansı (Kabar) Departman Müdürü Nurcan Kamaliyeva, Özbekistan Devlet Haber Ajansı (UzA) Baş Editörü Javlonbek Azizov ile Macaristan Haber Ajansı (MTI) İçerik Müdürü Istvan Zoltan Toth ve Türk Haber Ajansları Birliğinin (ATNA) Genel Sekreteri Elşen Şahbalayev katıldı.

AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş ile AA Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Bilgehan Öztürk'ün de yer aldığı toplantıda, ATNA’nın kurumsallaşması, üye ajanslar arası tecrübe ve içerik paylaşımı ile uluslararası tanınırlığının artırılması gibi konular ele alındı ve AA, ATNA dönem başkanlığını Kazakistan’ın Qazcontent Medya Şirketi’ne devretti.

Qazcontent Devlet Medya Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Zadabek, yaptığı konuşmada, yeni görevlerinin kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini söyledi.

Kazakistan’ın Türk Dünyası'nın ortak haber ağının oluşturulmasındaki kilit rolüne işaret eden Zadabek, bugüne kadar ATNA’nın daha çok kurumsallaşması üzerine çalıştıklarını şimdi ise somut projeleri hayata geçirmeye yöneleceklerinin altını çizdi.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan ise toplantıda yaptığı konuşmada, kurul üyelerine AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün selamlarını iletti.

Karagöz’ün ATNA’nın 2023’te kurulduğundan beri aktif ve verimli bir platform haline geleceğine inandığını aktaran Özhan, AA’nın Türk Dünyası'nın haber ajanslarını bir araya getiren ATNA’nın ilk başkanı olarak seçilmesinden büyük gurur duyduklarını belirtti.

Türk Dünyası'nın ortak haber ağı

Özhan, AA dönem başkanlığında ATNA’nın kurumsal altyapısının güçlendiğini ve üye haber ajanslar arasındaki işbirliğinin ise yeni bir seviyeye çıktığını kaydetti.

Konuşmasının ardından Özhan, ATNA’nın yeni dönem başkanı, Kazakistan Qazcontent Devlet Medya Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Zadabek’e, AA’nın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards"ın son 10 yılda ödül alan fotoğraflarını içeren kitabı hediye etti.

AZERTAC Yönetim Kurulu Üyesi Gadilli, toplantıda yaptığı konuşmada, son iki yılda kayda değer sonuçlar elde ettiklerini, özellikle haber ajansları arasındaki işbirliğinin sistematik bir nitelik kazandığını kaydetti.

Gadilli, bundan sonraki çalışmaların ATNA çerçevesinde, birleşmiş Türk Dünyası'nın ortak haber ağını oluşturma yönünde yapılması gerektiğini vurguladı.

UzA Baş Editörü Azizov ise konuşmasında kısa süre içinde ATNA’nın ilerleme kaydettiğini ve ATNA üyesi ülkelerin haber ajansları olarak büyük potansiyele sahip olduklarını belirtti.

Bugüne kadar ATNA işbirliği çerçevesinde UzA gazetecilerinin AA'nın "Savaş Muhabirliği" eğitimine katıldığını anlatan Azizov, ortak katkı ve karşılıklı destekle ATNA’nın uluslararası arenada daha güçlü ve tanınan bir kurum haline gelebileceğini bildirdi.

ATNA Genel Sekreteri Şahbalayev, ATNA’nın kurumsallaşması sürecindeki başarılı dönem başkanlığından dolayı AA'ya teşekkür etti.

Şahbalayev, ATNA’nın son iki yıldır Türk devletleri için ortak bir haber alanı oluşturma hedefine adım adım ilerlediğini, bugünkü toplantının da bu süreçte önemli bir aşama olacağını sözlerine ekledi.

AA Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Öztürk tarafından ATNA’nın resmi web sitesinin tanıtıldığı toplantıda ayrıca Macaristan’ın MTI Haber Ajansının ATNA’ya gözlemci üye olarak kabul edilmesi kararlaştırıldı.

Bunun yanı sıra ATNA Genel Sekreterinin görevi bir yıl daha uzatılırken bir sonraki ATNA Genel Kurulu Toplantısı'nın Azerbaycan’da düzenlenmesine karar verildi.