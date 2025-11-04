Duman 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türk Dünyası
TRT Haber 04.11.2025 12:11

TDT Genel Sekreteri: 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyorum

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından 15 Aralık'ın, "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

TDT Genel Sekreteri: 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyorum

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 15 Aralık'ın, "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

UNESCO’nun dün Semerkant’ta düzenlenen 43. Genel Konferansı sırasında 15 Aralık gününü Dünya Türk Dil Ailesi Günü olarak ilan etme yönündeki tarihi kararını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Ömüraliyev, "Bu önemli karar, Türk dilinin kadim köklerini ve evrensel değerlerini vurgulamakta, Türk medeniyetinin birleştirici unsuru olarak sahip olduğu derin tarihi mirası yansıtmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Ömüraliyev, kararın alınmasına katkı sağlayan tüm üye ve gözlemci devletleri tebrik ettiklerini belirterek, "Kültür ve dil çeşitliliğin korunmasına adanmış en önde gelen kurum olan UNESCO çatısı altında bu günün ilan edilmesi, aynı zamanda Türk dünyasının yükselen kimliğinin, değerlerinin ve günümüz küresel sahnesindeki artan rolünün de bir teyidi niteliğindedir" dedi.

Ömüraliyev açıklamasının devamında, "Türk Devletleri Teşkilatı olarak, müşterek tarihi ve kültürel mirasımızın tanıtılması, Türk halkları arasındaki birliğin güçlendirilmesi ve ortak vizyonumuzun ilerletilmesi yönündeki kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Türk Devletleri Teşkilatı UNESCO
Sıradaki Haber
Türk Dünyası'nın ressamları Cengiz Aytmatov'u andı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:35
ABD'de listeria bakterisi salgını: 6 kişi öldü, 25 kişi hastaneye kaldırıldı
12:38
Aile Yılı'nda devlet himayesindeki 1201 çocuk sıcak yuvaya kavuştu
12:25
İsrail'de hapishanede Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran eski başsavcının cep telefonu aranıyor
12:19
Türk savunma sanayii Afrika’da vitrinde: BAMEX’25 başlıyor
12:47
Bakan Bayraktar: Terörsüz Türkiye idealimizin en somut örneğidir Gabar
12:14
İhracatta bir rekor daha
Belevi Gölü, yaşanan kuraklık nedeniyle alarm veriyor
Belevi Gölü, yaşanan kuraklık nedeniyle alarm veriyor
FOTO FOKUS
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ