TDT Genel Sekreteri: 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyorum

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 15 Aralık'ın, "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

UNESCO’nun dün Semerkant’ta düzenlenen 43. Genel Konferansı sırasında 15 Aralık gününü Dünya Türk Dil Ailesi Günü olarak ilan etme yönündeki tarihi kararını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Ömüraliyev, "Bu önemli karar, Türk dilinin kadim köklerini ve evrensel değerlerini vurgulamakta, Türk medeniyetinin birleştirici unsuru olarak sahip olduğu derin tarihi mirası yansıtmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Ömüraliyev, kararın alınmasına katkı sağlayan tüm üye ve gözlemci devletleri tebrik ettiklerini belirterek, "Kültür ve dil çeşitliliğin korunmasına adanmış en önde gelen kurum olan UNESCO çatısı altında bu günün ilan edilmesi, aynı zamanda Türk dünyasının yükselen kimliğinin, değerlerinin ve günümüz küresel sahnesindeki artan rolünün de bir teyidi niteliğindedir" dedi.

Ömüraliyev açıklamasının devamında, "Türk Devletleri Teşkilatı olarak, müşterek tarihi ve kültürel mirasımızın tanıtılması, Türk halkları arasındaki birliğin güçlendirilmesi ve ortak vizyonumuzun ilerletilmesi yönündeki kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.