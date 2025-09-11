Az Bulutlu 25.8ºC Ankara
Türk Dünyası
AA 11.09.2025 14:31

Türk Akademisi, Türk devletlerinin tarihine ilişkin ortak eser hazırlıyor

Kazakistan’ın Almatı şehrinde Türk Akademisi tarafından Türk ülkelerinin tarihine ilişkin ortak akademik eserin hazırlığına yönelik çalışma toplantısı düzenlendi.

Türk Akademisi, Türk devletlerinin tarihine ilişkin ortak eser hazırlıyor

El-Farabi Kazak Milli Üniversitesinde düzenlenen toplantıya Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev, Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Üyesi Büyükelçi İkram Adırbekov’un yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkelerin tarih ve arkeoloji enstitülerinin yöneticileri, önde gelen bilim insanları ve uzmanlar katıldı.

Türk ülkelerinin tarihine dair ortak akademik eserin hazırlanmasına ilişkin düzenlenen ikinci çalışma toplantısı kapsamında katılımcılar, söz konusu monografinin yapısını ayrıntılı olarak ele aldı. Bunun yanı sıra önerilerini paylaşarak belirli bölümler için çalışma gruplarının oluşturulmasını kararlaştırdı.

Akademi Başkanı Mustafayev, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk halklarının zengin tarihi mirasını sistemli ve objektif biçimde ortaya koyacak bu temel eserin hazırlanmasında bilim insanlarının güçlerini birleştirmesinin önemini vurguladı.

Toplantı sonrası, ortak monografinin iki ciltlik içeriği kesinleştirildi ve uluslararası çalışma grupları teşkil edilmesi yönünde karar alındı.

6 Kasım 2024’te Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 11. Zirvesi’nde Türk ülkelerinin ortak tarihinin yazılması fikri gündeme gelmiş ve devlet başkanlarının talimatı doğrultusunda projenin koordinasyonunu Türk Akademisi üstlenmişti.

Türk Dünyası
