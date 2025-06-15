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Türk Dünyası
AA 15.06.2025 14:06

Şuşa'da bölgesel iş birliği ve küresel güvenlik konuları ele alındı

Azerbaycan'ın Şuşa kentinde, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının 4. yılı dolayısıyla düzenlenen "Yeni dünya düzeni: Jeopolitik yönler ve küresel zorluklar" başlıklı uluslararası konferansta ulusal egemenlik, bölgesel iş birliği ve küresel güvenlik konuları ele alındı.

Şuşa'da bölgesel iş birliği ve küresel güvenlik konuları ele alındı
[Fotograf: AA]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya'nın moderatörlüğünü üstlendiği "Ulusal egemenlik, bölgesel İş birliği ve küresel güvenlik: Yeni dönemin siyasi paradigmaları" konulu panelde Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Birinci Yardımcısı Ali Ahmedov, Kazakistan Amanat Partisi İcra Sekreteri Daulet Keribek, Özbekistan Liberal Demokrat Partisi Lideri Aktam Haitov ve Sırbistan Avrupa Entegrasyonu Bakanı Nemanja Staroviç konuşmacı olarak yer aldı.

Sırakaya, yaptığı konuşmada Şuşa Beyannamesi'nin ortak çıkarlar temelinde bölgesel ve uluslararası iş birliğinin önemini, Güney Kafkasya'da istikrar, güvenlik ile ekonomik ve ulaştırma bağlarının yeniden kurulması çabalarını vurgulayan bir belge olduğunu söyledi.

Şuşa Beyannamesi 4 yaşında
Şuşa Beyannamesi 4 yaşında

Türkiye'nin en başından beri Azerbaycan'ın yanında yer aldığını vurgulayan Sırakaya, "Türkiye olarak, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunarak her daim haklı davasının yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sırakaya, 2. Karabağ Savaşı'nın bölgesel barışa da katkı sunduğunu vurgulayarak, "Azerbaycan, 2. Karabağ Savaşı'nda yalnızca kendi güvenliğini tesis etmekle kalmamış, bölgesel ve küresel barışın tesisi için de önemli zemin hazırlamıştır." dedi.

Uluslararası yapıların işlevsizliğine dikkati çeken Sırakaya, "Uluslararası oluşumların günümüzün ihtiyaçlarını karşılayamadığı gerçeği, Karabağ'ın işgal döneminde de açıkça görülmüştür." diyerek, reform çağrısında bulundu.

Sırakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel sisteme yönelik eleştirilere atıfta bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konulan 'Dünya 5'ten büyüktür' anlayışı ile küresel kamuoyu vicdanını yaralayacak derecede yıpranmış vaziyette olan uluslararası kurumların acil reform sürecine ihtiyaç duyduğunu her fırsatta dile getiriyoruz." diye konuştu.

Bölgesel bağlantı projelerine de değinen Sırakaya, "'Türk kapısı' Nahçıvan ile Azerbaycan ana karası arasında sağlanacak bağlantı, Orta Asya ile aramızdaki bağı kuvvetlendirecek, Türk dünyasının gücüne güç katacaktır. Zengezur hattı başta olmak üzere bölgesel ulaşım güzergahlarının yeniden açılmasının da bölgenin istikrar ve refahına katkı sağlayacağını düşünüyor, ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığın güçlendirilmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Aliyev'in politikalarında tüm tehditler ve zorluklar göz önünde bulunduruluyor"

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Birinci Yardımcısı Ahmedov, dünyada ciddi değişimlerin yaşandığını, teknolojik, siyasi ve askeri dönüşümlerin dünya tarihinin yeni aşamasının başlamasının habercisi olduğunu söyledi.

Ahmedov, tüm ülkelerin bu yeni aşamadan etkilendiğini ve ülkelerin politikalarını değiştirmek zorunda kaldığını belirterek, "İlham Aliyev'in politikalarında tüm tehditler ve zorluklar göz önünde bulunduruluyor ve tüm gerekli önemler alınıyor. Ermenistan’la barış süreci politikamızın merkezindedir. Ermenistan'la sürdürülebilir barışın elde edilmesini amaçlıyoruz. Tüm ülkelerde güvenilir zeminde ilişki geliştirmek istiyoruz. Zengezur Koridoru'nun açılması için çalışıyoruz. Dünyanın karşı karşıya kaldığı tehditlere ulusal bağışıklık kazanmaya gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ali Ahmedov, "Türkiye, Azerbaycan ve tüm Türk devletleri, yeni dünya düzeninin ve yeni güvenlik sisteminin şekillenmesinde yer almalıdır." dedi.

Sırbistan Avrupa Entegrasyonu Bakanı Staroviç de ülkesinin ulusal egemenliğe, bölgesel iş birliğine ve küresel güvenliğe bağlılığını vurguladı.

Staroviç, Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğini stratejik hedef olarak gördüğünü ancak bu süreci ulusal kimliğinden ödün vermeden yürüttüğünü belirtti.

Özbekistan Liberal Demokrat Partisi Lideri Haitov, şekillenen yeni dünya düzeninin ve ortaya çıkan küresel meydan okumaların tüm devletleri endişelendirdiğini söyledi.

Haitov, mevcut sorunların üstesinden yalnızca ortak hareketle gelinebileceğini, bunun başka bir alternatifinin olmadığını vurgulayarak, "Ulusal egemenlik, bölgesel iş birliği, küresel güvenlik, bugün her zamankinden daha günceldir. Küresel değişimlerin yaşandığı bir dönemde Türk Devletleri Teşkilatı ve ona üye ülkeler önünde duran sorunların çözümünün, devletlerimizin kaderi açısından ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlıyoruz. Küresel sorunların boyutlarının durmaksızın genişlediği bir ortamda bu tür bölgesel iş birliği ilişkilerinin hepimiz için ne denli önemli olduğu vurgulanmaya dahi gerek duymayacak kadar açıktır." şeklinde konuştu.

Kazakistan Amanat Partisi İcra Sekreteri Keribek, son yıllarda dünyada yaşanan çatışmalara değinerek 2024'te 50 ülkede aktif çatışmanın yaşandığını bildirdi.

Keribek, bunların temelinde değerler çatışmasının yattığını belirterek, "Bu tür çatışmalar, uzun süreli ve karmaşık bir karakter taşır. Bu değişimlerin böylesine geniş çaplı ve belirsiz olması, dayanışma ve iş birliğinin önemini daha da artırmaktadır. Kazakistan, günümüzün çalkantılı dünyasına yapıcı etkileşim merceğinden bakmaktadır. Dış politikamızda ayrışmadan çok diyaloğu ön planda tutuyor, egemen haklara saygıyı esas alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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