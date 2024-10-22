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Türk Dünyası
AA 22.10.2024 04:00

Kazakistan'da ülkenin en uzun araç köprüsü açıldı

Kazakistan'da ülkenin en uzun araç köprüsünün inşaatı tamamlanarak trafiğe açıldığı bildirildi.

Kazakistan'da ülkenin en uzun araç köprüsü açıldı

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Oljas Bektenov, Doğu Kazakistan eyaletindeki Buhtırma Barajı üzerinde inşa edilen ülkenin en uzun köprüsünün açılış törenini gerçekleştirdi.

Günde 80 bine yakın araç geçebiliyor

Bektenov, 2020'de inşaatına başlanan ve artık tamamlanarak hizmete açılan köprünün bölgedeki 6 ilçe ile 2 eyalet merkezini birbirine bağladığını belirterek "50 yıldır bölge halkı baraj üzerinden yazın feribotla, kışın ise buz üzerinden ulaşım sağlıyordu." dedi.

Kazakistan'da ülkenin en uzun araç köprüsü açıldı

Çift şeritli ve 1316 metre uzunluğa sahip köprüden günde 80 bine yakın araç geçebiliyor.

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