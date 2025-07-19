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Türk Dünyası
AA 19.07.2025 01:16

ASELSAN Azerbaycan'ın uzay ekosistemi kurmasına katkı sağlamayı hedefliyor

Türkiye'nin savunma sanayi devi ASELSAN, Azerbaycan'da Türkiye modeline benzer bir uzay ekosistemi kurmayı hedefliyor.

ASELSAN Azerbaycan'ın uzay ekosistemi kurmasına katkı sağlamayı hedefliyor

ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen Ku-Bant ve X-Bant haberleşme görev yüklerine sahip TÜRKSAT-6A uydusu, 9 Temmuz 2025 itibarıyla yörüngedeki ilk yılını başarıyla tamamladı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT-6A, gösterdiği performansla dikkati çekerken, Türkiye'yi kendi GEO haberleşme uydusunu üretebilen dünyadaki 11 ülkeden biri konumuna yükseltti.

Edinilen bilgiye göre ASELSAN, uzay teknolojilerinde elde ettiği birikimi, kardeş ülke Azerbaycan ile paylaşılması için yeni bir dönem başlattı. Bu kapsamda ASELSAN, Azerbaycan'ın yeni nesil haberleşme uydusu Azerspace-3'ün tedarik sürecinde de yer almayı planlıyor.

İki ülke arasında yeni bir köprünün kurulması açısından tarihi bir adım 

Alınan bilgilere göre ASELSAN, yalnızca sistem satışı önermiyor, uydunun faydalı yükünün Azerbaycanlı mühendislerle birlikte geliştirilmesini ve üretilmesini de kapsayan bir teknoloji transferi modeli sunuyor.

Bu yaklaşım, Azerbaycan'ın yalnızca bir kullanıcı değil, aynı zamanda uydu sistemlerinin geliştirici ortağı olmasını sağlayacak. Bu adım, Azerbaycan'ın yerli mühendislik kapasitesini artırarak bağımsız bir uzay sanayisi altyapısı kurmasına olanak tanıyacak.

ASELSAN'ın liderliğinde başlatılması planlanan iş birliği, iki ülke arasında yüksek teknoloji temelli yeni bir köprünün kurulması açısından tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor.

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