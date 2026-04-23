26. Türk Dünyası Çocuk Şöleni İstanbul’da düzenlenecek

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV), Türk Cumhuriyet ve topluluklarında yaşayan Türk çocuklarının Türkiye'yi tanımaları, dünyanın dört bir köşesinde yaşayan kardeşleriyle bir araya gelmeleri, dostluklar edinmeleri, kardeşlik bağlarını güçlendirmeleri, kültürel alışveriş ve Türk dünyasının her yerindeki aile-lerin bu vesile ile dost olmaları ve birbirlerini tanımaları amacıyla, Türk Dünyası Çocuk Şölenlerini gerçekleştiriyor.

25 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 26. Türk Dünyası Çocuk Şöleni’ne, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Türkiye; Balkarya, Karaçay-Çerkesk, Başkurdistan, Gagauz Yeri, Kırım, Bulgaristan, Suriye, Irak, Ahıska ve Doğu Türkistan Türkleri olmak üzere 16 grup, 250 öğrenci, 40 öğretmen katılacak.

TDAV'ın misafiri olan öğretmenler rehberleriyle İstanbul’u gezerken, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İlk-ortaokullarında konuk edilen çocuklar da konuk oldukları ailelerle, İstanbul’un müze, saray, cami, alışveriş ve eğlence merkezlerini gezecek, böylece Türkiye’yi ve Türk insanını, Türk tarihini en iyi şekilde tanıma imkanı bulacak.

26. Türk Dünyası Çocukları Şölen Yürüyüşü

27 Nisan Pazartesi günü 09:00’da Kadıköy-Söğütlüçeşme-Altıyol-İskele Meydanı güzergahında gerçekleştirilecek olan yürüyüş, Atatürk Anıtı’nda son bulacak.

26. Türk Dünyası Çocuk Şöleni'nin büyük etkinliği olan Şölen Gösterisi 29 Nisan Çarşamba günü 09.30 ile 12.00 arasında Ataköy Ahmet Cömert Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Türk coğrafyasının çeşitli bölgelerinden gelen bütün çocuk halk oyunları gruplarının gösterilerini sunacağı bu etkinlikte, uluslararası solist, besteci Sevgi Keskin Manisalı konser verecek.

17. Türk Dünyası Çocukları Ses Yarışması

30 Nisan Perşembe günü 19:30 - 22:00’de Çemberlitaş Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek “17. Türk Dünyası Çocukları Ses Yarışması”na her gruptan bir çocuk katılacak.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın hocaları ve Türk Dünyası müzik uzmanlarından oluşturulacak jürinin değerlendireceği finale kalan 10 yarışmacı çocuk aldıkları derecelere göre ödüllendirilecek. Program ödül töreni ve Türk Dünyası Sanatçısı Elif Avcı’nın konseri ile son bulacak.