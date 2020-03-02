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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı
[Fotoğraf: AA]
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final, 3 Mart Salı günü yapılacak tek maçla başlayacak.
Organizasyonun ilk yarı final müsabakasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İkinci yarı final maçı ise 4 Mart Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak.
Kupada yarı final turunun rövanş müsabakaları, 21-22 Nisan'da oynanacak. Organizasyonda şampiyon ise 5 Mayıs'ta UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak karşılaşmada belli olacak.
Program
Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının programı şöyle:
3 Mart Salı:
20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park) - Yaşar Kemal Uğurlu
4 Mart Çarşamba:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya) - Alper Ulusoy
Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanıSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 11:08
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