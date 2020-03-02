Galatasaray’ın çıkışında Mariano’nun büyük payı var. 34 yaşındaki sağ bek ligin ikinci yarısında takımının en formda oyuncularının başında geliyor.

Brezilyalı futbolcu son haftalarda sarı kırmızılı ekibin hücum organizasyonlarında önemli rol oynadı.

Mariano forma giydiği son 6 maçın beşinde asist yaparak dikkati çekti. Başarılı savunmacı bu sezon ilk asistini 17. hafta 5-0 biten Antalyaspor maçında Falcao’ya yaptı.

18. haftadaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında kulübede oturan Mariano, daha sonra üç maç üst üste gol pası vererek yıldızlaştı.

Brezilyalı oyuncu, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında Adem Büyük’ün attığı üç golün asistini yaptı.

22. hafta kart cezalısı olduğu için BtcTürk Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyen Mariano, Fenerbahçe karşılaşmasında iyi oynamasına rağmen gol pası veremedi.

Deneyimli oyuncu skora yaptığı katkıyı Gençlerbirliği karşısında da sürdürdü.

Brezilyalı sağ bek, sarı kırmızılı takımın ikinci golünü atan Falcao’ya verdiği güzel pasla alkışlandı.

34 yaşındaki oyuncu böylece, 10 asisti bulunan Ömer Bayram'ın ardından takımının en çok gol pası veren ikinci oyuncusu oldu.

Mariano geçen sezon da Galatasaray’a 30 maçta 5 asistlik bir katkı yapmıştı.