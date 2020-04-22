Fenerbahçe Beko'daki geleceği henüz netlik kazanmayan Zeljko Obradovic, önemli açıklamalar yaptı.

"Kontratımla alakalı başka bir kulüpten hiçbir yetkiliyle görüşmem olmadı"

Son günlerde Fenerbahçe Beko'daki geleceğine dair basında birçok haber çıkan Sırp teknik adam, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"2020 Haziran ayına kadar Fenerbahçe Beko'nun koçuyum. Kontratımla alakalı ne Fenerbahçe’den ne de başka bir kulüpten hiçbir yetkiliyle görüşmem olmadı. Şu ana kadar bana ulaşan bir teklif yok. Kariyerim boyunca kontratım devam ederken başka kulüple görüşmedim, bu konuda çok sıkı prensiplerim var."

Önceliğinin Fenerbahçe Beko'nun koçu olarak kariyerine devam etmek olduğunu belirten Obradovic, "Bu isteğimi Fenerbahçe taraftarları ile paylaşmak istedim." dedi.

Avrupa basketbolunun efsanesi, ligler askıya alındığından beri tüm takım ve yöneticilerle sıkı bir temas halinde olduğunu, en iyi yol haritasını çizmek için de var gücüyle çalıştığını belirtti.

7 sezondur Fenerbahçe'yi çalıştıran tecrübeli teknik adam, sarı lacivertli takımla 1 Türk Hava Yolları Avrupa Ligi, 4 Basketbol Süper Ligi, 3 Türkiye Kupası, 3 de Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi yaşadı.