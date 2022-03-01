Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zeki Yavru'dan Giresunspor'a kötü haber
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un futbolcusu Zeki Yavru'nun ayak baş parmağında kırık tespit edildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Göztepe maçında ayağına aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyuna devam edemeyen Zeki Yavru'nun, yapılan kontrollerinde ayak baş parmağında kırık tespit edildi.
Oyuncunun tedavisine başlandı.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup, tedavi süreci ile ilgili bilgilendirme kamuoyu ile paylaşılacaktır.— GZT Giresunspor (@Giresunspor) February 28, 2022
Etiketler: Giresunspor Süper Lig
Son Haberler
- 13:29
- 13:16
- 13:23
- 13:09
- 13:08
Sıradaki Haber
Beşiktaş kupada Kayserispor ile karşılaşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz