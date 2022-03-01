Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor'un kupadaki konuğu Fatih Karagümrük
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Mart Çarşamba günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler görev yapacak.
Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan katılan kırmızı-beyazlılar, rakibi MKE Ankaragücü'nü iç sahada 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmiş, bu turda da deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 yenip çeyrek finale adını yazdırmıştı.
Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Fredrik Ulvestad ve Leke James, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Etiketler: Fatih Karagümrük Sivasspor Türkiye Kupası
Sıradaki Haber
NBA'de Ja Morant kariyer rekoru kırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz