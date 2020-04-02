Koronavirüs önlemleri nedeniyle evde geçen günlerini TRT SPOR'a anlatan milli futbolcu, kulübün belirlediği programa göre evde antrenmanlarını sürdürdüğünü söyledi.

Zeki Çelik, Fransa'ya ilk geldiğinde fiziksel olarak sıkıntı yaşadığını söyledi.

''PSG ile oynamak zor. Ligde beni en çok zorlayan oyuncu Neymar. Fransa'da beni ve Yusuf Yazıcı'yı çok seviyorlar. Hiçbir zaman art niyetli olmadılar. Hedeflerim arasında Premier Lig'de oynamak var ancak şu anda herhangi bir takımdan teklif yok.''