Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kulüpler Birliği video konferans ile toplanacak
[Fotoğraf: AA]
Kulüpler Birliği Vakfı, gündeme dair konuları görüşmek amacıyla 3 Nisan Cuma günü video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirecek.
Kulüpler Birliği Vakfın’dan yapılan açıklamada kulüp başkanları 3 Nisan Cuma günü 14.00’te video konferans yöntemiyle görüşlerini aktaracak.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil’in İzmir’den katılacağı toplantıda gündeme dair konular ele alınacak.
Etiketler: Kulüpler Birliği VakfıSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 23:34
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