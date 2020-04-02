Haber Giriş: Kaynak: AA
Galatasaray taraftarından sağlık çalışanlarına destek
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray taraftar grubu UltraAslan, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına destek oldu.
Yeni tip koronavirüs sürecinde yoğun mesai geçiren sağlık çalışanlarına moral vermek isteyen UltraAslan grubu, bir restoranla anlaşarak 200 sağlık çalışanı için yemek yaptırdı ve hastanedeki çalışanlara kapıdan verdi.
[Fotoğraf: TRT SPOR]
Yemeğin yanı sıra dezenfektan ürünleri de çalışanlara teslim edilirken, sağlık görevlileri alkışlarla sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.
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