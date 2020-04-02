Yeni tip koronavirüs sürecinde yoğun mesai geçiren sağlık çalışanlarına moral vermek isteyen UltraAslan grubu, bir restoranla anlaşarak 200 sağlık çalışanı için yemek yaptırdı ve hastanedeki çalışanlara kapıdan verdi.

[Fotoğraf: TRT SPOR]

Yemeğin yanı sıra dezenfektan ürünleri de çalışanlara teslim edilirken, sağlık görevlileri alkışlarla sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.