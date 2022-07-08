Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcularla beraber olan başkan Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, açıklamalarda bulundu.

Yalçın, Cezayir'de gerçekleştirilen 19. Akdeniz Oyunları'nda yüzme branşında kazanılan 5 altın, 5 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 19 madalya ile rekor kırdıklarını belirtti.

"Akdeniz Oyunları'nda yüzücülerimiz 19 madalyayla bizleri gururlandırdı ama yüzmede bunlar ara yarışlar, tabii ki başarı ancak bizim hedefimiz inşallah her zaman için olimpiyatlardır. Bu başarılarla da ülkemize, milletimize elbette en iyisini yaşatmak bizim görevimizdir. Bir şey söylemiştik, yüzmeyi ihya ve inşa edeceğiz, yüzmeyi ihya edip artık inşa noktasına da başladık. Altyapımıza, kendi çocuklarımıza önem veriyoruz, kendi çocuklarımızın ve kendi antrenörlerimizin, kendi insanımızın imkanlar verildiğinde en iyisini başarabileceğine inandığımız için bu noktada olduğumuzu düşünüyorum. Bu nokta bizim için yeterli mi, elbette değil. Daha ilerisini inşallah hep beraber görmek istiyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz, bütün ekibimizle, bütün kulüplerimizle beraber."

[Fotoğraf: AA]

Yalçın, altyapıya daima çok önem verdiklerini vurguladı.

"Romanya'daki organizasyonda 14 yaşındaki çocuklarımız gerçekten bir ilki başardı, bir kızımız gümüş madalya aldı. İnşallah bunun devamı geliyor. Daha güzel olacağını düşünüyoruz. Memleketimize, milletimize, devletimize yakışır şekilde bayrağımızı dalgalandırmanın bizim borcumuz olduğunu düşünüyorum. Biz de bütün ekip olarak bunun gereğini yapmaya çalışıyoruz."

"Gerçekten hedeflediğimiz başarıya doğru ilerliyoruz"

Yalçın, emeği geçen bütün antrenörlere ve sporculara yürekten teşekkür ettiğini belirtti.

"Gerçekten Akdeniz Oyunları'nda bizim için çok güzel oldu. Bundan önceki Akdeniz Oyunları'nda İspanya'da 8 madalya almışken bugün 19 madalya ile taçlandırdık. Yeterli mi elbette yeterli değil, inşallah bir sonraki Akdeniz Oyunları'nda bu çıtayı daha yükselteceğiz. Bize bu olanağı veren ve bütün her şekliyle bizi sonuna kadar destekleyen, Türkiye'de sporun paradigmalarını değiştiren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza akabinde yüzmede tarihi devrimleri gösteren ve spor tarihinde bir devrim ortaya koyan Sayın Bakanımıza da şükranlarımı arz ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Yalçın, 19. Akdeniz Oyunları'nda "kıl payı" denilecek şekilde kaçırılan altın madalyaların da bulunduğunu aktardı.

"Kıl payıyla kaçırdığımız 4 tane altın madalyamız var. Önümüzde yine Büyükler Avrupa Şampiyonası var. Bir kısım sporcumuz Akdeniz Oyunları'ndan çıkar çıkmaz, Romanya'ya Avrupa Gençler Şampiyonası'na geldi. Batuhan Filiz olsun, Merve Tuncel olsun, Sudem Denizli olsun bunların hepsi Cezayir'den uçakla sabah geldi ve burada yarış yüzdü, çok yoğun bir yarış programı var ve biz de mümkün olduğunca kendi yüzücülerimizi bütün yarışlara götürme derdindeyiz, onlar tecrübe ve deneyim kazansınlar diye. Gerçekten hedeflediğimiz başarıya doğru ilerliyoruz. Bu uzun soluklu bir iş, yüzme kolay bir spor değil. Gerçekten bu bir emek istiyor, emek harcıyoruz, bütün ekibimizle böyle çalışıyoruz. Nihayetinde böyle güzel sonuçlar alıyoruz ve daha güzel sonuçlar geleceğine de inanıyoruz. Konya'da yapılacak İslami Dayanışma Oyunları'nda da bütün ekibimizle olacağız, aynı anda Avrupa Şampiyonası var, teknik ekibimizle, teknik kurulumuzla ayarlamalarına çalışıyoruz. Bir önceki İslami Dayanışma Oyunları'nda, Azerbaycan'da çok güzel bir sonuç çıkartmıştık. Yine ülkemize yakışır şekilde güzel sonuçlar çıkaracağımıza inanıyoruz. Ülkemizde olduğu için de mutluyuz. Gerçekten ülkemizde böyle organizasyonların yapılması bizi son derece mutlu ediyor."