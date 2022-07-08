TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF Yönetim Kurulu Üyesi İdil Karademirlidağ Suher ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı.

Görüşmede Mehmet Zahid Sobacı, Mehmet Büyükekşi'ye hayırlı olsun dileklerini ileterek başarı diledi.

Mehmet Büyükekşi de TRT'nin Türk sporuna yaptığı katkılardan dolayı Mehmet Zahid Sobacı'ya teşekkür etti.

Ziyaret Mehmet Büyükekşi ve Mehmet Zahid Sobacı'nın karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi.