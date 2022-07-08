Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 10:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT Genel Müdürü Sobacı'dan TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.
TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF Yönetim Kurulu Üyesi İdil Karademirlidağ Suher ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı.
Görüşmede Mehmet Zahid Sobacı, Mehmet Büyükekşi'ye hayırlı olsun dileklerini ileterek başarı diledi.
Mehmet Büyükekşi de TRT'nin Türk sporuna yaptığı katkılardan dolayı Mehmet Zahid Sobacı'ya teşekkür etti.
Ziyaret Mehmet Büyükekşi ve Mehmet Zahid Sobacı'nın karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi.
Etiketler: Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı TFF TRT Mehmet Büyükekşi
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