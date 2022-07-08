Şampiyonanın 11. ayağı, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde düzenlenecek.

Sıralama turları TSİ 18.00'de, sürücülerin Avusturya Grand Prix'sine hangi cepten başlayacağını belirleyecek sprint yarışı ise 9 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.30'da gerçekleştirilecek.

Sprint mücadelesini ilk 8 sırada bitiren pilotlara, 1'den 8'e kadar puan verilecek. 71 turluk yarış da 10 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull takımından Max Verstappen'in 6, Charles Leclerc'in (Ferrari) 2, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz'ın (Ferrari) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 181 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 147

3. Charles Leclerc (Monako): 138

4. Carlos Sainz (İspanya): 127

5. George Russell (Büyük Britanya): 111

Takımlar

1. Red Bull: 328

2. Ferrari: 265

3. Mercedes: 204

4. McLaren: 73

5. Alpine: 67