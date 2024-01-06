Yusuf Yazıcılı Lille'den tarihi sonuç: 12-0

Fransa Kupası son 32 turunda Lille, ada takımı olan Golden Lion ile karşılaştı. Pierre Mauroy Stadyumu'ndaki mücadeleye milli futbolcu Yusuf Yazıcı 11'de başlarken, ilk 45 dakikada 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ev sahibi, ilk yarıyı 7-0 önde kapatırken, müsabakayı da 12-0'lık skorla tamamladı ve tur atladı. Jonathan David ve Edon Zhegrova karşılaşmada hat-trick yaparken, Hakon Haraldsson 2, Tiago Santos Carvalho ve Amine Messoussa ise 1'er gol kaydetti.

Müsabakada 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Yusuf Yazıcı, ön plana çıkan isimlerden biri oldu.

Lille bu sonuçla kulüp tarihindeki en farklı galibiyetini aldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, Ocak 1945'te Saint-Quentin'e karşı 12-1'lik galibiyet hatırlatıldı.