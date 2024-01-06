Puslu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 06.01.2024 20:00

Yusuf Yazıcılı Lille'den tarihi sonuç: 12-0

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 2 gol, 2 asistle oynadığı Fransa Kupası'nda Lille, Golden Lion'u tarihi farkla 12-0 mağlup etti.

Yusuf Yazıcılı Lille'den tarihi sonuç: 12-0
[Fotograf: İHA]

Fransa Kupası son 32 turunda Lille, ada takımı olan Golden Lion ile karşılaştı. Pierre Mauroy Stadyumu'ndaki mücadeleye milli futbolcu Yusuf Yazıcı 11'de başlarken, ilk 45 dakikada 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ev sahibi, ilk yarıyı 7-0 önde kapatırken, müsabakayı da 12-0'lık skorla tamamladı ve tur atladı. Jonathan David ve Edon Zhegrova karşılaşmada hat-trick yaparken, Hakon Haraldsson 2, Tiago Santos Carvalho ve Amine Messoussa ise 1'er gol kaydetti.

Müsabakada 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Yusuf Yazıcı, ön plana çıkan isimlerden biri oldu.

Lille bu sonuçla kulüp tarihindeki en farklı galibiyetini aldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, Ocak 1945'te Saint-Quentin'e karşı 12-1'lik galibiyet hatırlatıldı.

ETİKETLER
Fransa Ligue 1 Yusuf Yazıcı
Sıradaki Haber
MKE Ankaragücü'nde bir Trabzonspor'da üç değişiklik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:01
İsrailli esirin annesi: Devlet işliyor olsaydı oğlum kurtarılırdı
20:53
Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı
20:51
Hakkari'de terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
20:36
FKÖ: Gazze'nin geleceğini İsrail değil, Filistin halkı belirleyecek
20:24
Küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti
20:21
Elazığ'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı
Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı
FOTO FOKUS
TRT EBA yayına tek kanaldan devam edecek
TRT EBA yayına tek kanaldan devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ