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Spor
AA 12.01.2024 13:59

Yüksekova'nın TFF Kadınlar 2. Ligi temsilcisi hedef büyüttü

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi D Grubu temsilcisi Yüksekova Belediyespor, başarılı performansını sürdürerek en üst seviyeye çıkmayı hedefliyor.

Yüksekova'nın TFF Kadınlar 2. Ligi temsilcisi hedef büyüttü

Yüksekova Belediyesi bünyesinde 7 yıl önce kurulan kadın futbol takımı, 3 yıl Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele ettikten sonra, Kadınlar 2. Ligi'ne yükseldi.

Kadınlar 2. Ligi'nde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 15 puan toplayan Yüksekova Belediyespor, liderin averajla gerisinde 2. sırada bulunurken, rakip fileleri 24 kez havalandırıp, kalesinde 7 gol gördü.

Yüksekova ekibinde, sezon başı Erzincan Gençlergücü'nden transfer edilen Aleyna Yasemin Eroğlu, 13 golle takımın en skorer ismi konumunda.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bayram Yıldırım: Uzun vadeli bir çalışmamız var

Takımın teknik direktörü Bayram Yıldırım, sezon başında iyi bir ekip oluşturduklarını söyledi. Yıldırım, grubun 8 takımdan oluştuğunu belirtti.

"Takımıma güveniyorum. Başarılı sonuçlar almaya devam etmek istiyoruz. Yüksekova'da kadın futbol takımıyla ilgili uzun vadeli bir çalışmamız var. Bunu sadece 1. ve 2. ligle sınırlı tutmuyoruz. Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Gelecek sezon için de farklı planlar doğrultusunda ilerleyeceğiz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yıldırım, bu sezon için hedeflerinin Kadınlar 1. Ligi'ne çıkmak olduğunu ifade etti.

"Oyuncularımız çok istekli. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Devre arasına girdik. Yirmi gün sonra ikinci devre başlayacak. Allah kısmet ederse play-off'a kalıp, iyi sonuçlarla 1. Lig'e çıkmayı planlıyoruz. Takımı oluştururken oyuncuların arkadaşlığına, birlikteliğine, saygı ve sevgiye, bakış açılarına bakıyoruz. Tek yumruk olup hedefe kilitlendik. Bu sene Erzincan Gençlergücü'nden transfer ettiğimiz Aleyna Yasemin Eroğlu şu an gol kraliçeliğine oynuyor. 13 golü bulunuyor. Halkımızdan bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Şimdiye kadar iyi bir seyirci potansiyeli yakaladık. Taraftarlarımızın desteğiyle de şampiyon olmak istiyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Aleyna Yasemin Eroğlu: Gol kraliçesi olarak ligi bitirmek istiyorum

Takımın geride kalan 6 maçta 13 golüne imza atan Aleyna Yasemin Eroğlu, gol kraliçeliği hedefi bulunduğunu aktardı. Eroğlu, İyi bir sezon geçirdiklerini vurguladı.

"Geçen sezonun sonunda hocalarımla görüşüp buraya gelmeye karar verdim. Geldiğim için çok mutluyum. Her şey güzel geçiyor. İnşallah daha da güzel geçer ve şampiyon oluruz. Gol kraliçesiysem arkadaşlarımın sayesindedir. İnşallah devamı da gelecek. Gol kraliçesi olarak ligi bitirmek istiyorum. Kahramanmaraş maçında 6 gol attım. Çok iyi gidiyoruz. Takım olarak, 'Önce aile, sonra şampiyon olacağız' diye birbirimize bir söz verdik. Takım ortamımız gayet iyi. Birinin eksiğini diğeri kapatıyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sporculardan Gülüstan Duman ise aldıkları başarılı sonuçlarla grubun en iddialı takımlarından biri olduklarını kaydetti. Duman, başarılarını sürdürmek istediklerini dile getirdi.

"Geçen seneye göre çok iyiyiz. Bu yıl sunulan desteklerle transferler yapıldı ve şu an çok iyi bir yerdeyiz. Grupta ilk 2 takım play-off'a kalacak. Takımımızda güzel bir ışık var. Şu an bütün Türkiye bizi biliyor. Buraya gelmek isteyen kızlar var. Onlara da ışık oluyoruz. Umarım onlar da bizim yolumuzdan ilerler."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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