Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Younes Belhanda'nın yeni adresi belli oldu
Galatasaray'ın eski futbolcusu Younes Belhanda'nın yeni adresi belli oldu.
Sarı kırmızılı takımda sezon devam ederken, sözleşmesi feshedilen Faslı futbolcu Belhanda, eski takımına geri döndü.
31 yaşındaki futbolcu, Montpellier ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fransız ekibinin altyapısında yetişen Belhanda, aynı zamanda takımıyla 2012 sezonunda Fransa Ligi şampiyonluğu da yaşamıştı.
Etiketler: Transfer Haberleri
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