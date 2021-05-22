Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, 5 yaşında başladığı jimnastiğe, 25 yaşında "annelik" için ara verdi ama jimnastikten kopamadı. Çocuğunu büyütürken antrenmanlarını da ihmal etmedi.

Azmi ve kararlılığı ona Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda ikincilik getirdi. 30 yaşındaki sporcunun kazandığı madalya, kadınlar kategorisinde Türkiye'de bir ilk oldu.

“Bu madalyayı kadınlara armağan ediyorum”



Göksu Üçtaş Şanlı, “2015 yılında kızım Lina doğdu. Ondan sonra ben jimnastiğe tekrar 3 buçuk yılın ardından dönmeye karar verdim. Bu benim için çılgınca bir karardı, çünkü önümde hiç böyle bir örnek yoktu. Madalya kazanmam çok mutlu ve gururlu bir andı benim için ve ülkem için, bir annenin gücünü bir kadının dik duruşunu temsil ettiğimi düşünüyorum. Bu madalyayı kadınlara armağan ediyorum” sözleri ile yaşadıklarını anlattı.

Kızı Lina, annesiyle gurur duyuyor

Milli sporcunun en büyük destekçisi kızı Lina ise annesinin kazandığı ikincilikte duyduğu mutluluğu ifade etti.

“Annemi televizyonda görünce madalya aldığını görünce sevinçten uçtum. Ben büyüyünce annem gibi olmak istiyorum.”

Milli sporcu, hedeflerini gerçekleştirmek yoğun bir tempoda çalışıyor.

Antrenman aralarında kızı Lina'yla ilgilenmeyi de ihmal etmiyor.



